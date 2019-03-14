Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
- 14.03.2019
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Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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