Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.