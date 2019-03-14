Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazır – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazır

, 'in 26'ncı haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

, 'in 26'ncı haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 14.03.2019
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