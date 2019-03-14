Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması
14 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de 'e kutlaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'ün 76. , kulüp başkanı 'un da katılımıyla kutlandı

Fenerbahçe Kulübünde Başkanı 'e kutlaması yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 76. dolayısıyla Vefa Küçük için kulüp binasında sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendiği bildirildi. Kutlamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı , yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarının yer aldığı ifade edildi.

Vefa Küçük'ün, sürpriz kutlama dolayısıyla Koç, yöneticiler ve çalışanlara teşekkür ettiği belirtildi.


  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 19:55
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