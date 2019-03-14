Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün 76. yaş günü, kulüp başkanı Ali Koç'un da katılımıyla kutlandı
Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 76. yaş günü dolayısıyla Vefa Küçük için kulüp binasında sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendiği bildirildi. Kutlamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarının yer aldığı ifade edildi.
Vefa Küçük'ün, sürpriz kutlama dolayısıyla Koç, yöneticiler ve çalışanlara teşekkür ettiği belirtildi.
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 19:55
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Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Toplam 3
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UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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