"Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı futbolcular var"
A Spor yorumcusu Selim Soydan, Fubol A programında değerlendirmelerde bulundu. Soydan, "Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı futbolcular var." ifadelerini kullandı.
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