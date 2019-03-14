İngiltere basını açıkladı! Galatasaray ve Beşiktaş Premier Lig'in yıldızı için karşı karşıya

NEWCASTLE UNITED İLE 3 MAÇA DAHA ÇIKARSA...

Sezon başında takımın değişilmezleri arasında olan Diame, 21. haftadan sonra formasını kaybetti ve Benitez'in gözünden düştü. Oyuncu, takımı ile 3 maça daha çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.