Fenerbahçe'nin fos transferleri!

Fenerbahçe, transfer sezonlarında en çok konuşulan takımların başında geliyor. Sarı-Lacivertliler bugüne kadar birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı. Bu doğrultuda son zamanlarda ilk akla gelen isimler, Jay Jay Okocha, Ortega, Hoijdoonk, Alex de Souza, Lugano, Roberto Carlos, Anelka, Appiah, Andre Santos, Kezman, Meireles, Kuyt, Diego, Nani, Robin van Persie...

Bazı isimler de vardı ki, büyük beklentilerle gelmelerine rağmen hiç katkı sağlayamadılar. Biz de bundan yola çıkarak, Fenerbahçe'nin fiyasko transferlerini derledik. Size göre en kötü tranferi ya da listede olmasını düşündüğünüz isimleri yorum kısmımıza yazabilirsiniz.

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