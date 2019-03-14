Fenerbahçe'nin fos transferleri!
Fenerbahçe, transfer sezonlarında en çok konuşulan takımların başında geliyor. Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna kattığı yıldızlar, sezon içerisinde de gösterdikleri performanslarla gündem oluyor. Fenerbahçe bu sezon transfer ettiği Slimani, Benzia, Frey ve Diego Reyes gibi isimlerden neredeyse hiç katkı alamadı. Biz de bu doğrultuda 'Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri'ni derledik. Size göre en kötü tranferi ya da listede olmasını düşündüğünüz isimleri yorum kısmımıza yazabilirsiniz. Bizim listemiz şu şekilde;
Fenerbahçe, transfer sezonlarında en çok konuşulan takımların başında geliyor. Sarı-Lacivertliler bugüne kadar birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı. Bu doğrultuda son zamanlarda ilk akla gelen isimler, Jay Jay Okocha, Ortega, Hoijdoonk, Alex de Souza, Lugano, Roberto Carlos, Anelka, Appiah, Andre Santos, Kezman, Meireles, Kuyt, Diego, Nani, Robin van Persie...
Bazı isimler de vardı ki, büyük beklentilerle gelmelerine rağmen hiç katkı sağlayamadılar. Biz de bundan yola çıkarak, Fenerbahçe'nin fiyasko transferlerini derledik. Size göre en kötü tranferi ya da listede olmasını düşündüğünüz isimleri yorum kısmımıza yazabilirsiniz.
FENERBAHÇE'NİN FİYASKO TRANSFERLERİ | GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 12:40
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Galatasaray orta sahasına takviye: Marco Grujic
Toplam 1
Yorum
AVRUPA ŞAMPİYONU OL FATİH HOCA NE YAP ET TAKIMIN % 90 NINI YERLİ YAP. TÜRKİYE DE GS DA OYNAYACAK 1,2,3 CÜ LİGTE NE FUTBOLCULAR VAR. YETER Kİ SEN İSTE. SONRADA
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Mikail Fenerbahçe’de
Toplam 2
Yorum
uzman dr elif elmasıda isteyen varken hemen satın. ömer faruk beyaz varken elif trışka
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Lucescu’lar Beşiktaş’ta!
Toplam 6
Yorum
coskun Yonetimin yapacagi en guzel en dogru hamle, Samet hocaya bu takimi emanet etmis olmasidir. Ne Guti nede Sergen bu takimin yukunu kaldiramaz
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