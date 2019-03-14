Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri!
14 Mart 2019, Perşembe
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'nin fos transferleri!

Fenerbahçe'nin fos transferleri!

, sezonlarında en çok konuşulan takımların başında geliyor. Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna kattığı yıldızlar, sezon içerisinde de gösterdikleri performanslarla gündem oluyor. Fenerbahçe bu sezon transfer ettiği Slimani, Benzia, Frey ve Diego Reyes gibi isimlerden neredeyse hiç katkı alamadı. Biz de bu doğrultuda 'Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri'ni derledik. Size göre en kötü tranferi ya da listede olmasını düşündüğünüz isimleri yorum kısmımıza yazabilirsiniz. Bizim listemiz şu şekilde;

, sezonlarında en çok konuşulan takımların başında geliyor. Sarı-Lacivertliler bugüne kadar birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı. Bu doğrultuda son zamanlarda ilk akla gelen isimler, Jay Jay Okocha, Ortega, Hoijdoonk, Alex de Souza, Lugano, , Anelka, Appiah, , Kezman, Meireles, Kuyt, Diego, Nani, Robin van Persie...

Bazı isimler de vardı ki, büyük beklentilerle gelmelerine rağmen hiç katkı sağlayamadılar. Biz de bundan yola çıkarak, Fenerbahçe'nin fiyasko transferlerini derledik. Size göre en kötü tranferi ya da listede olmasını düşündüğünüz isimleri yorum kısmımıza yazabilirsiniz.

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  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 12:40
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