Fenerbahçe Sivasspor'u konuk edecek
14 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Sivasspor'u konuk edecek

Sivasspor'u konuk edecek

Fenerbahçe Sivasspor'u konuk edecek

Sarı-lacivertliler, 'in 26. haftasında yarın la karşı karşıya gelecek.

, 'in 26. haftasında yarın u ağırlayacak.

Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalısı ile sakatlığı bulunan , yarın forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son 2 maçı kaçıran 'ın ise durumu maç günü netlik kazanacak. Dirar'ın da bu karşılaşmada forma giyme şansının zayıf olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde, , , , Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Ersun Yanal'ın Kadıköy'de lig yenilgisi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın sarı-lacivertli takımın başında 'de ligde yenilgisi bulunmuyor.

Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 10:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Sivasspor'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN