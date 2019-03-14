Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona Lassa
14 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona Lassa

Beko'nun konuğu

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona Lassa

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, 'nin 26. haftasında yarın sahasında temsilcisi ile karşılaşacak.

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 26. haftasında yarın temsilcisi 'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Son yıllarda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Sırp başantrenör 'in öğrencileri, ligin geride kalan bölümünde yaptığı 25 maçta aldığı 21 galibiyet, 4 yenilgiyle liderlik koltuğunda oturuyor.

Play-off'lara kalmayı normal sezonun bitimine 8 maç kala garantileyen Fenerbahçe Beko, play-off'ta saha avantajını da elde etmişti.

Barcelona Lassa ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-65 kazanmıştı.

  1. 14.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona Lassa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN