Fenerbahçe Giuliano’yu arıyor
14 Mart 2019, Perşembe
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Giuliano’yu arıyor

Fenerbahçe Giuliano’yu arıyor

’den sezon başında ekibi ’a olan Brezilyalı Giuliano, burada gösterdiği performansla göz dolduruyor.

'den sezon başında ekibi 'a olan Brezilyalı Giuliano, burada gösterdiği performansla göz dolduruyor. Sarı-lacivertlilerde, Giuliano'nun yerine transfer edilen ise bırakıldı.

2018-2019 sezonu başında Giuliano'yu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a satan Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu arıyor. Sezon başında sarı-lacivertli formayla 1 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu müsabakada 1 gol kaydetmiş ve ardından Al Nassr'a transfer olmuştu.
Brezilyalı futbolcu bu sezon Nassr formasıyla ligde 23 maçta 7 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Giuliano'nun ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler Fransız ekibi Lille'den Yassine Benzia'yı kiralarken aradığını bulamadı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece 13 maçta yer alan Cezayirli futbolcu, yalnızca 1 asist yapabildi ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakıldı.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 13:32
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