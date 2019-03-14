Fenerbahçe Giuliano’yu arıyor
Fenerbahçe’den sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olan Brezilyalı 10 numara Giuliano, burada gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Fenerbahçe'den sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Brezilyalı 10 numara Giuliano, burada gösterdiği performansla göz dolduruyor. Sarı-lacivertlilerde, Giuliano'nun yerine transfer edilen Yassine Benzia ise kadro dışı bırakıldı.
2018-2019 sezonu başında Giuliano'yu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a satan Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu arıyor. Sezon başında sarı-lacivertli formayla 1 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu müsabakada 1 gol kaydetmiş ve ardından Al Nassr'a transfer olmuştu.
Brezilyalı futbolcu bu sezon Nassr formasıyla ligde 23 maçta 7 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Giuliano'nun ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler Fransız ekibi Lille'den Yassine Benzia'yı kiralarken aradığını bulamadı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece 13 maçta yer alan Cezayirli futbolcu, yalnızca 1 asist yapabildi ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakıldı.
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 13:32
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Dost Elif ne zaman iyi oynadı? Herkes çok yetenekli diyor. Ben hiç yeteneklerini görmedim.
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Toplam 5
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