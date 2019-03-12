Zajc ve Skubic'e milli davet
12 Mart 2019, Salı
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Zajc ve Skubic'e milli davet

Zajc ve Skubic'e milli davet

Slovenya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İsrail ve ile oynayacağı maçların aday kadrosuna 'den ile 'dan de davet edildi.

Slovenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Matjaz Kek, takımın 21 Mart'ta İsrail ile deplasmanda ve 24 Mart'ta ile sahasında oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.

Türk takımlarında forma giyen iki ismin de yer aldığı 24 kişilik aday kadro şöyle:

Kaleci: (), Vid Belec (Sampdoria), Matic Kotnik (Panionios)

Defans: Bojan Jokic (Ufa), Miha Mevlja (Rostov), (), Aljaz Struna (Houston Dynamo), Petar Stojanovic (), Miha Blazic (Ferencvaros), Nemanja Mitrovic (Jagiellonia), Jure Balkovec (Hellas Verona)

Orta saha: Josip Ilicic (Atalanta), Jasmin Kurtic (Spal), Rene Krhin (Nantes), Benjamin Verbic (), (), Domen Crnigoj (Lugano), Jaka Bijol (CSKA Moskova), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin), Adam Gnezda Cerin (Domzale), Jon Gorenc Stankovic (Huddersfield Town)

Forvet: Robert Beric (Saint Etienne), Luka Zahovic (Maribor), Andraz Sporar (Slovan Bratislava)

Slovenya, EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda İsrail ve Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Avusturya, Letonya ve Polonya ile mücadele edecek.

  1. 12.03.2019
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