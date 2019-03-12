Fenerbahçe evinde güldü
12 Mart 2019, Salı
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evinde güldü

Fenerbahçe evinde güldü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci hafta erteleme karşılaşmasında , kendi evinde 'ı 83-70 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 17'nci galibiyetini kazanırken, 6'ncı yenilgisini aldı.

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Ergin Sarı, , Sedef Yarıcı
: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Ayşe Cora 16, Zandalasini 15, Vaughn 6, Verameyenka 15, Plum 10, Özge Yavaş 4, Tuğçe Canıtez 7, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz, Merve Arı
BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 10, 2, Cuic 27, Melis Gülcan 14, Krivacevic 13, Aylin Darınç 2, Sehernaz Çidal 2, Erdenay Topçu
1. Periyot: 24-14
Devre: 48-33
3. Periyot: 70-53
Beş faulle çıkan: Büşra Akbaş (BOTAŞ)

  1. 12.03.2019
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