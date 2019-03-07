Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıklarında Nabil Dirar yer almadı
Çaykur Rizespor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe, 25. haftada lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Hafta başından beri adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle bu kritik maçın hazırlıklarında yer almayan Nabil Dirar'dan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçtan önceki antrenmanda sakatlanarak maçta forma giyemeyen Nabil Dirar'dan kötü haber geldi. Faslı oyuncu, Rizespor maçından önce arka adalesinde ağrı hissedince riske edilmeyip maç kadrosuna alınmamıştı...
DIRAR BUGÜN DE İDMANA ÇIKMADI
Bugün yapılacak antrenmanda yer alması ve kendisini denemesi beklenen Dirar, antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ise performansı yükselen ve forma giymesi hailnde sakatlığının yaklaşık 1 ay uzayabileceği Dirar konusunda risk almayacağı ve Faslı futbolcuyu tam iyileşmeden sahaya sürmeyeceği öğrenildi.
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 13:16
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıklarında Nabil Dirar yer almadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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