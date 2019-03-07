Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıklarında Nabil Dirar yer almadı
07 Mart 2019, Perşembe
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'nin maçı hazırlıklarında yer almadı

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıklarında Nabil Dirar yer almadı

Çaykur Rizespor galibiyetiyle nefes alan , 25. haftada lider Medipol ile karşılaşacak. Hafta başından beri adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle bu kritik maçın hazırlıklarında yer almayan 'dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçtan önceki antrenmanda sakatlanarak maçta forma giyemeyen 'dan kötü haber geldi. Faslı oyuncu, Rizespor maçından önce arka adalesinde ağrı hissedince riske edilmeyip maç kadrosuna alınmamıştı...

DIRAR BUGÜN DE İDMANA ÇIKMADI
Bugün yapılacak antrenmanda yer alması ve kendisini denemesi beklenen Dirar, antrenmanda yer almadı. Teknik direktör 'ın ise performansı yükselen ve forma giymesi hailnde sakatlığının yaklaşık 1 ay uzayabileceği Dirar konusunda risk almayacağı ve Faslı futbolcuyu tam iyileşmeden sahaya sürmeyeceği öğrenildi.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 13:16
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