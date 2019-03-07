Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıklarında Nabil Dirar yer almadı

Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçtan önceki antrenmanda sakatlanarak maçta forma giyemeyen Nabil Dirar'dan kötü haber geldi. Faslı oyuncu, Rizespor maçından önce arka adalesinde ağrı hissedince riske edilmeyip maç kadrosuna alınmamıştı...



DIRAR BUGÜN DE İDMANA ÇIKMADI

Bugün yapılacak antrenmanda yer alması ve kendisini denemesi beklenen Dirar, antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ise performansı yükselen ve forma giymesi hailnde sakatlığının yaklaşık 1 ay uzayabileceği Dirar konusunda risk almayacağı ve Faslı futbolcuyu tam iyileşmeden sahaya sürmeyeceği öğrenildi.