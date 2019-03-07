Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
07 Mart 2019, Perşembe
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Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ’de oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

  1. 07.03.2019
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