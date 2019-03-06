Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
06 Mart 2019, Çarşamba
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'de maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

, 'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider 'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

, 'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider 'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ilk bölümde salonda çalıştığı belirtildi. Saha çalışmasına ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başlayan futbolcuların, kanat organizasyonlarıyla antrenmanı sürdürdüğü ifade edildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 06.03.2019
  2. Güncelleme: 06.03.2019 15:34
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