Dirar’da mutlu son!
06 Mart 2019, Çarşamba
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Dirar’da mutlu son!

Dirar’da mutlu son!

Sakatlığı nedeniyle ’e karşı forma giyemeceği iddia edilen Faslı futbolcunun durumunun iyi olduğu ve sahaya çıkacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar'ın 'e karşı oynayamayacağı iddia edilmişti.

Teknik direktör 'ın 25. hafta sınavına yetiştirilmesini istediği Faslı yıldızdan iyi haber geldi. Tedavisine devam edilen ve sağ arka adalesindeki ağrılar sona eren tecrübeli futbolcunun Başakşehir karşılaşmasında sahadaki yerini alacağı öğrenildi. İkinci yarı öncesi affedilen ve takımla çalışmalara başlayan 33 yaşındaki futbolcu, performansıyla Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.

  1. 6.3.2019
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