Dirar’da mutlu son!
Sakatlığı nedeniyle Başakşehir’e karşı forma giyemeceği iddia edilen Faslı futbolcunun durumunun iyi olduğu ve sahaya çıkacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar'ın Başakşehir'e karşı oynayamayacağı iddia edilmişti.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın 25. hafta sınavına yetiştirilmesini istediği Faslı yıldızdan iyi haber geldi. Tedavisine devam edilen ve sağ arka adalesindeki ağrılar sona eren tecrübeli futbolcunun Başakşehir karşılaşmasında sahadaki yerini alacağı öğrenildi. İkinci yarı öncesi affedilen ve takımla çalışmalara başlayan 33 yaşındaki futbolcu, performansıyla Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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