Yıldız isimden Fenerbahçe itirafı! - Fotomaç
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Yıldız isimden Fenerbahçe itirafı!
Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 2009 yılında şampiyonluk yaşayan ve 130 maçta 75 gol kaydeden Grafite'den Fenerbahçe itirafı geldi.
Bundesliga'da 2009 yılında Wolfsburg formasıyla şampiyonluk yaşayan ve çıktığı 130 maçta 75 gol kaydederek kulüp tarihine adını yazdıran Grafite, yıllar sonra transfer itirafında bulundu.
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39 yaşındaki Brezilyalı, ülke basınına yaptığı açıklamada, şampiyon tamamlanan sezonun ardından önemli teklifler aldığını söyledi.
Hürriyet'in haberine göre kariyerini geçen yıl ülkesinde sonlandıran Grafite Liverpool ve Fenerbahçe'ye olası transferi için şunları belirtti;
''2009 yazında şampiyon olduktan sonra Rubin Kazan'dan teklif aldım. Orada çok para kazanabilirdim.
Ayrıca Liverpool ve Fenerbahçe de benimle ilgilendi.