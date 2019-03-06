"Biz en iyiyiz!"
“Ligdeki durumumuz bize ders olsun. F.Bahçe’nin bir daha böyle günleri görmesi imkansız” diyen tecrübeli stoper, “Bizim kadar kadro derinliği olan bir takım daha yok” ifadesini kullandı
FENERBAHÇE İÇİN İMKANSIZ YOKTUR
Serdar hafta sonu Başakşehir ile oynayacakları maçla ilgili de şunları söyledi: "Başakşehir'in ligdeki konumu bizi ilgilendirmiyor. Fenerbahçe'nin sahaya çıktı mı ismi yeter. Oyuncuların kendine çok güvenmesi gerekiyor. Fenerbahçe formasıyla güçlü bir şekilde maça çıkarsanız, favori siz olursunuz. Başakşehir güçlü bir takım. Bu maçı kazanmak ve zorlu süreci kolay duruma getirmek istiyoruz. Zorlu süreç iyi oynamamız ve birlik olmamızla kolay hale gelecek. Fenerbahçe için imkansız yoktur, her rakibi ciddiye alıyoruz. Fenerbahçe her rakibini yenebilecek güçte."
ELJİF ÇOK DAHA İYİ OLACAKTIR
Usta krampon, takım arkadaşı Eljif Elmas'a da ayrı bir parantez açtı. Makedon futbolcuyu öven Serdar, "Eljif'i çok seviyorum. Çok düzgün bir kardeşim, çok da iyi bir oyuncu. Benim de memleketlim. O yüzden onu daha farklı seviyorum. Çok yetenekli daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
TARAFTAR TAM DESTEK VERİYOR
Serdar, Fenerbahçeli taraftarlara da teşekkür edip desteklerine devam etmelerini istedi: "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Son maçta da inanılmaz bir atmosfer vardı, stadı doldurdular. Sanki şampiyonluğa oynuyormuş gibi. Şampiyonluğa oynadığımızda o atmosferi düşünemiyorum. O günler de gelecektir. En önemlisi de; tüm futbolcuların arkasında duruyorlar. Takımın durumuna ya da oyuncunun nasıl oynadığına bakmadan destek veriyorlar. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri bu. Bu her takımda görebileceğiniz bir şey değil. Biz de bunun karşılığını vermeliyiz."
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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