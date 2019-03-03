Volkan Demirel taraftara kızdı!
03 Haziran 2019, Pazartesi
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taraftara kızdı!

Volkan Demirel taraftara kızdı!

tribünlerin müdahalesine tepki gösterdi.

'nin kaptanı , attığı pas sonrası tribünden gelen seslere kayıtsız kalamadı. Fenerbahçe ile Rizespor maçının 27. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Skrtel'in kendisine verdiği pası riskli bir şekilde tekrardan geri gönderdi. Bu sırada tribünlerden sesler yükselirken kaptan Volkan Demirel tribünlere dönüp tepki gösterdi.

  1. 3.3.2019
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