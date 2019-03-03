Volkan Demirel taraftara kızdı!
Volkan Demirel tribünlerin müdahalesine tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, attığı pas sonrası tribünden gelen seslere kayıtsız kalamadı. Fenerbahçe ile Rizespor maçının 27. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Skrtel'in kendisine verdiği pası riskli bir şekilde tekrardan geri gönderdi. Bu sırada tribünlerden sesler yükselirken kaptan Volkan Demirel tribünlere dönüp tepki gösterdi.
- 3.3.2019
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