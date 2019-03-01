Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

'in 24'üncü haftasında yarın sahasında 'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

'in 24'üncü haftasında yarın sahasında 'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, 'nde kampa girdi.

  1. 01.03.2019
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