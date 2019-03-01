Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
- 01.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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