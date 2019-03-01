Fenerbahçe'yi yeneceğiz! Çaykur Rizespor çok iddialı

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Kadıköy Ülker Arena'da Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bu zorlu karşılaşma öncesi Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal kendinden oldukça emin.

Asistanaliz.com'un canlı yayınındaki konuğu olan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Gidişatımız çok iyi. Zannediyorum ki Fenerbahçe galibiyetiyle de iyi gidişimizi sonuçlandıracağız. Fenerbahçe derbide 3-0'lık skordan beraberlik elde ederek özgüvenini yükseltmiş olabilir ama bizim moralimiz Fenerbahçe'den daha yüksek. Seriye devam etmek istiyoruz. Düşüncemiz de o yönde. Bence Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi.

KARTAL: "AATIF'IN OYNAMASINI BEKLİYORUM"

Devre arasında sarı lacivertli takımdan transfer edilen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun küçük bir sakatlığı olduğunu ancak şu an durumunun iyi olduğunu belirten Kartal, "Sakatlığı sebebiyle oynamayacağı düşünülüyordu ama ben oynamasını bekliyorum. İyileşti ve hocası görev verirse sahada olacak" şeklinde konuştu.



Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Yıldırım Demiören'in istifasıyla ilgili olarak; Yıldırım Bey'in almış olduğu ihale sonucu istifa etmesi gayet doğal. Şenol Güneş'in milli takımda görev alması da gayet uygun oldu diye konuştu.

FENERBAHÇE DERBİLERDE PES ETMİYOR! HABERİN VİDEOSU İÇİN ALTTAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYIN;