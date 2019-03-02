Taraftarı sevindirin
02 Haziran 2019, Pazar
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Taraftarı sevindirin

Taraftarı sevindirin

Başkan ve yöneticiler derbi sonrasında soyunma odasına inerek ikinci yarıdaki futboldan dolayı oyuncularını tebrik etmişti.

Koç, 0-3'ten sonraki şahlanışın takdire şayan olmakla birlikte yeterli olmadığını vurguladı. 'nin hiçbir zaman 1 puana sevinemeyeceğini vurgulayan başkan, 'u mutlaka yenerek taraftarlarını sevindirmeleri gerektiğini belirtti.
  1. 2.3.2019
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