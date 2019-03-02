Türkiye Kupası sahibini buluyor
02 Haziran 2019, Pazar
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sahibini buluyor

Türkiye Kupası sahibini buluyor

Basketbolda 27. Kadınlar bugün 'da sahibini bulacak.

11 Nisan Salonu'ndaki finalde F.Bahçe ile BOTAŞ 15.00'te karşılaşacak ve tivibu Spor'dan yayınlanacak. Kupada F.Bahçe G.Saray, yarı finalde de Mersin BB'yi eleyerek finale yükseldi. BOTAŞ ise çeyrek finalde Ormanspor, yarı finalde de Çukurova'yı saf dışı bırakmıştı. Kadınlar basketbolda 'nı en fazla, 11'er kezle F.Bahçe ile G.Saray müzesine götürdü.

TARAFTARA ÇAĞRI
Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, maç için taraftarlara çağrıda bulunarak destek olmaya çağırdı: "Başantrenörümüz Valerie Garnier'ın çalıştırdığı Potanın Kraliçeleri'nde hedef, kupa. Maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı ile birlikte bir kupa daha kazanmak istiyoruz."

CEV'DE RAKİP İTALYAN BENE
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe Opet'in rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Lüksemburg'daki kura çekiminde temsilcisi Savino Del Bene ile eşleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 12-14 Mart, rövanşlar ise 19-21 Mart tarihlerinde oynanacak. Sonrasında 4 takım yarı finale yükselecek.
  1. 2.3.2019
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