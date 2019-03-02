Türkiye Kupası sahibini buluyor
Basketbolda 27. Kadınlar Türkiye Kupası bugün Şanlıurfa'da sahibini bulacak.
TARAFTARA ÇAĞRI
Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, maç için taraftarlara çağrıda bulunarak destek olmaya çağırdı: "Başantrenörümüz Valerie Garnier'ın çalıştırdığı Potanın Kraliçeleri'nde hedef, kupa. Maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı ile birlikte bir kupa daha kazanmak istiyoruz."
CEV'DE RAKİP İTALYAN BENE
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe Opet'in rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Lüksemburg'daki kura çekiminde İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile eşleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 12-14 Mart, rövanşlar ise 19-21 Mart tarihlerinde oynanacak. Sonrasında 4 takım yarı finale yükselecek.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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