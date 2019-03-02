Youtube’da 9’uncu sırada
02 Haziran 2019, Pazar
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’da 9’uncu sırada

Youtube’da 9’uncu sırada

Sosyal medyada oldukça güçlü olan bunu bir kez daha ispatladı.

Özellikle 'da yaptığı yayınlarla dikkat çeken sarı-lacivertli kulüp Avrupa kulüpleri arasında bu mecrada en çok izlenen 25 kulüpten biri oldu. 'nın 20,6 milyon ile ilk sırada yer aldığı listede, 5,50 milyon ile 9. sırada yer aldı.
  1. 2.3.2019
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