Volkan krizi! – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Volkan krizi!

Volkan krizi!

Derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, kalecisi 'e büyük tepki gösterdi.

Derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, F.Bahçe kalecisi 'e büyük tepki gösterdi. Tecrübeli eldiveni sahaya çıkar çıkmaz adeta ıslık yağmuruna tutan siyah-beyazlı taraftarların bu tepkisi dakikalarca sürdü. Beşiktaşlı futbolseverlerin tepkisine karşılık veren Demirel ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Isınma esnasında devam eden bu gerginlik, maçın başlama düdüğüyle son buldu.

  1. 26.2.2019
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