Volkan krizi!
Derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi.
Derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, F.Bahçe kalecisi Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi. Tecrübeli eldiveni sahaya çıkar çıkmaz adeta ıslık yağmuruna tutan siyah-beyazlı taraftarların bu tepkisi dakikalarca sürdü. Beşiktaşlı futbolseverlerin tepkisine karşılık veren Demirel ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Isınma esnasında devam eden bu gerginlik, maçın başlama düdüğüyle son buldu.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Volkan krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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