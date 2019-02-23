Tamamen duygusal – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Tamamen duygusal

Tamamen duygusal

Tamamen duygusal

: “ ve ’den de benimle ilgilenen kulüpler oldu ama hiç kimse bana F.Bahçe’nin ödediği parayı vermeye yanaşmadı!”

Empoli'den 4.5 milyon euro'ya alınan Miha , Slovenya'nın Siol sitesine konuştu. Tecrübeli oyuncu, transfer süreciyle ilgili, "Zor bir karardı. Beni ikna eden 'nin dev bir kulüp olması oldu. ve 'den de benimle ilgilenen kulüpler oldu ancak hiçbiri somut tekliflerle gelmedi. Daha doğrusu kimse bana Fenerbahçe'nin ödediği parayı vermeye yanaşmadı" itirafında bulundu. Henüz maaşını almadığını da vurgulayan Zajc, "Ama şunu söyleyebilirim ki sözleşmemin mali boyutundan çok memnunum. İtalya ile kıyaslayacak olursak şu an çok daha iyi bir dünyada yaşıyorum" diye konuştu.

Taraftar çok çılgın
Zajc, ilk kez forma giydiği maçındaki atmosferden çok etkilendiğini belirterek, "Çok çılgıncaydı. 50 bin kişinin önünde oynuyorsunuz. Her maç adeta bir Şampiyonlar Ligi finali. ilk düdükten son ana kadar susmuyor" dedi.
  1. 23.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tamamen duygusal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN