Tamamen duygusal
Zajc: “İtalya ve İngiltere’den de benimle ilgilenen kulüpler oldu ama hiç kimse bana F.Bahçe’nin ödediği parayı vermeye yanaşmadı!”
Taraftar çok çılgın
Zajc, ilk kez forma giydiği Konya maçındaki atmosferden çok etkilendiğini belirterek, "Çok çılgıncaydı. 50 bin kişinin önünde oynuyorsunuz. Her maç adeta bir Şampiyonlar Ligi finali. Taraftar ilk düdükten son ana kadar susmuyor" dedi.
- 23.2.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Tamamen duygusal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.