Son 7 yılın en kötüsü!
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da elenmesiyle Avrupa’da takımı kalmayan Türkiye, bu yıl 27.5 puan topladı. 7 sezonun en az puanına ulaştı.
ÖNCE BEŞİKTAŞ SONRA F.BAHÇE
Bu sezon Türk takımları içinde en fazla puanı Beşiktaş topladı. Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayarak gruplarda mücadeleye hak kazanan siyah-beyazlı ekip, grup maçları sonunda elenerek Avrupa defterini kapatırken hanesine 9,5 puan yazdırdı. Beşiktaş'ın ardından en fazla puana ulaşan takım F.Bahçe oldu. Devler Ligi'ne ön elemede veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katıldı. Fenerbahçe grup maçlarını ikinci sırada tamamlayıp, bir üst tura çıksa da elenmektan kurtulamadı ve sezonu 8,5 puanla noktaladı.
10. SIRA GARANTİ
Ülke puanı klasmanında ilk 10 sıradaki ülkeler Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor. Sezona 10. sırada başlayan Türkiye, 5 takımın gösterdiği düşük performansa rağmen rakip ülkelerin pek varlık gösterememesinden dolayı 10 . sıradaki yerini bu sezon da korumayı garantiledi. Türkiye 34,6 puana sahip. Klasmanda 11. sıradaki Avusturya'nın 30,850 puanı, 12. Hollanda'nın 30,633 puanı bulunuyor. Böylece bu sezon ve gelecek sezon Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımın, devler ligine direkt katılması kesinleşti.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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