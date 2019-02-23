Son 7 yılın en kötüsü!
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Son 7 yılın en kötüsü!

Son 7 yılın en kötüsü!

ve ’ın da elenmesiyle Avrupa’da takımı kalmayan , bu yıl 27.5 puan topladı. 7 sezonun en az puanına ulaştı.

Türk takımlarının Avrupa macerası, bu sene de uzun soluklu olmadı. Kupalara 5 takımla katılan 'de , ve Akhisarspor grup maçlarında Avrupa'ya veda ederken, ve da 2 numaralı kupa 'ne son 32 turunda perşembe günü havlu attı. Eleme turlarında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Türk kulüpleri, grup aşamasından itibaren yapılan müsabakalarda 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, 15 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Takımlarımızın bu kötü sonuçları sonrası toplamda 27,5 puana (ortalamada 5,5 puan) ulaşabilen Türkiye, son 7 yılın en kötü performasına imza attı.

ÖNCE BEŞİKTAŞ SONRA F.BAHÇE
Bu sezon Türk takımları içinde en fazla puanı Beşiktaş topladı. Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayarak gruplarda mücadeleye hak kazanan siyah-beyazlı ekip, grup maçları sonunda elenerek Avrupa defterini kapatırken hanesine 9,5 puan yazdırdı. Beşiktaş'ın ardından en fazla puana ulaşan takım F.Bahçe oldu. Devler Ligi'ne ön elemede veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katıldı. Fenerbahçe grup maçlarını ikinci sırada tamamlayıp, bir üst tura çıksa da elenmektan kurtulamadı ve sezonu 8,5 puanla noktaladı.

10. SIRA GARANTİ
Ülke puanı klasmanında ilk 10 sıradaki ülkeler Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor. Sezona 10. sırada başlayan Türkiye, 5 takımın gösterdiği düşük performansa rağmen rakip ülkelerin pek varlık gösterememesinden dolayı 10 . sıradaki yerini bu sezon da korumayı garantiledi. Türkiye 34,6 puana sahip. Klasmanda 11. sıradaki 'nın 30,850 puanı, 12. 'nın 30,633 puanı bulunuyor. Böylece bu sezon ve gelecek sezon Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımın, devler ligine direkt katılması kesinleşti.
  1. 23.2.2019
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