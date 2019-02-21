"Zor maç olacak!" – Fotomaç – 21 Şubat 2019
21 Şubat 2019, Perşembe
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"Zor maç olacak!"

"Zor maç olacak!"

Zenit’in hocası , “F.Bahçe eksik ama planımız değişmeyecek. ve baskılı oynayıp ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz” dedi

Zenit Teknik Direktörü Sergey zorlu bir maç olacağını söyledi. Rus çalıştırıcı, 'nin maça eksik kadroyla çıkacağını vurgulayarak, "Yine de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. ve baskılı bir şekilde oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İlk maçta Fenerbahçe ev sahibi olma avantajını iyi kullandığını da hatırlatan Semak, "Biz de ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız. Fenerbahçe güçlü ve tecrübeli bir takım. Yarınki maç çok zorlu geçecek" şeklinde konuştu.

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Zenit'in orta saha oyuncularından , "İlk maçta hücumda ve gol atma konusunda sıkıntılarımız vardı. Burada başka bir futbol izleteceğiz. Taraftarın desteğiyle Fenebahçe'yi eleyebileceğimizden eminim" dedi. Azmoun da, "F.Bahçe'yi analiz ettik. İyi bir takım ancak biz üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.
  1. 21.2.2019
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