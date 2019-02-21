"Zor maç olacak!"
Zenit’in hocası Semak, “F.Bahçe eksik ama planımız değişmeyecek. Agresif ve baskılı oynayıp ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz” dedi
Daler Kuzyaev iddialı
Zenit'in orta saha oyuncularından Kuzyaev, "İlk maçta hücumda ve gol atma konusunda sıkıntılarımız vardı. Burada başka bir futbol izleteceğiz. Taraftarın desteğiyle Fenebahçe'yi eleyebileceğimizden eminim" dedi. Azmoun da, "F.Bahçe'yi analiz ettik. İyi bir takım ancak biz üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.
- 21.2.2019
-
Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
Yorum
Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
-
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
Toplam 5
Yorum
John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
-
Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
"Zor maç olacak!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.