Obra bir efsane – Fotomaç – 21 Şubat 2019
21 Şubat 2019, Perşembe
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Obra bir efsane

Obra bir efsane

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Datome, öğrencileriyle buluştu.

İtalyan basketbolcu, "Hedefimiz Avrupa Ligi'nde yine zirve. 'e kaldığımız takdirde sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.

Datome ile birlikte 'nde konuşmacı olan Ahmet Düverioğlu, Obradovic'le ilgili konuştu: "Saha içinde agresif ama saha dışında çok şakacı biridir. Bu başarıda çok büyük payı var."
  1. 21.2.2019
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