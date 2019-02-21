Kızsam mı, üzülsem mi? – Fotomaç – 21 Şubat 2019
21 Şubat 2019, Perşembe
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Kızsam mı, üzülsem mi?

Kızsam mı, üzülsem mi?

, ’e tepki gösterdi: "Sarfettiği sözler acı verici"

Başkanı 'un hedefinde Futbol Federasyonu () Başkanvekili vardı. Özdemir, geçtiğimiz günlerde, "Ali Koç yönetimi bir günah keçisi arıyor. F.Bahçe'nin aleyhine hiçbir uygulamaya göz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere tepki gösteren Koç, "Bu açıklamalarından önce yaptığımız görüşmede farklı konuşmuştu. Nihat Bey için üzülsem mi kızsam mı bilemedim. F.Bahçe olarak sıkıntılı bir süreçteyiz. İnşallah en kısa zamanda çıkacağız. F.Bahçe'nin açıklamalarını zayıflatmak için F.Bahçe'de başkan vekilliği yapmış birinin sözleri, son derece acı vericidir" ifadelerini kullandı.
  1. 21.2.2019
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