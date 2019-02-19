Gençlik pas tuttu!
Kanarya'da Ali Koç'un büyük önem verdiği genç oyuncular yeterli şansı bulamadı.
Eljif'in babasına özel davet
Rus basını, Zenit'in Eljif Elmas'ın babasını da perşembe günkü maça davet ettiğini yazdı. Genç oyuncu, İstanbul'daki ilk maçta sahanın en iyileri arasında yer almıştı. Zenit'in Eljif Elmas hakkında bilgi toplamaya başladığı ve transferinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
Konsolostan ziyaret
Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, başkan Ali Koç'u makamında ziyaret etti. Genel sekreter Sevil Zeynep Becan ile yönetici Alper Pirşen'in de hazır bulunduğu ziyaret sıcak bir ortamda geçerken, Ali Koç günün anısına Reiffenstuel'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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