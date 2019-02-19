Deplasman fakiri Fenerbahçe
Tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, 22.hafta sonunda 11 deplasman maçında gösterdiği performansla Avrupa'nın dibinde yer aldı.
Lefter Küçükandonyadis sezonuna yeni yönetim ve yeni umutlarla başlayan Fenerbahçe tam anlamıyla bir kabusu yaşıyor.Ligde
topladığı puanlarla taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli takım deplasman karnesiyle de Avrupa'nın
en kötüsü durumuna geldi.
Şuana kadar oynadığı 11 deplasman maçında rakip filelere yalnızca 5 gol gönderebilen Fenerbahçe,
5 büyük Avrupa liginin en az gol atan takımı oldu. Kanarya, 5 golle en dipte yer alırken Bundesliga'dan Nurnberg ve Fransa Lig1
ekibi Amiens 6 golde kaldı.
- 19.2.2019 09:30
- Güncelleme: 19.2.2019 09:33
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
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