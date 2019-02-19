Deplasman fakiri Fenerbahçe
19 Şubat 2019, Salı
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Deplasman fakiri Fenerbahçe

Tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren , 22.hafta sonunda 11 maçında gösterdiği performansla 'nın dibinde yer aldı.

sezonuna yeni yönetim ve yeni umutlarla başlayan tam anlamıyla bir kabusu yaşıyor.Ligde
topladığı puanlarla taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli takım karnesiyle de 'nın
en kötüsü durumuna geldi.

Şuana kadar oynadığı 11 deplasman maçında rakip filelere yalnızca 5 gol gönderebilen Fenerbahçe,
5 büyük Avrupa liginin en az gol atan takımı oldu. Kanarya, 5 golle en dipte yer alırken Bundesliga'dan Nurnberg ve Lig1
ekibi Amiens 6 golde kaldı.

  1. 19.2.2019 09:30
  2. Güncelleme: 19.2.2019 09:33
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