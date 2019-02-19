Deplasman fakiri Fenerbahçe

Lefter Küçükandonyadis sezonuna yeni yönetim ve yeni umutlarla başlayan Fenerbahçe tam anlamıyla bir kabusu yaşıyor.Ligde

topladığı puanlarla taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli takım deplasman karnesiyle de Avrupa'nın

en kötüsü durumuna geldi.

Şuana kadar oynadığı 11 deplasman maçında rakip filelere yalnızca 5 gol gönderebilen Fenerbahçe,

5 büyük Avrupa liginin en az gol atan takımı oldu. Kanarya, 5 golle en dipte yer alırken Bundesliga'dan Nurnberg ve Fransa Lig1

ekibi Amiens 6 golde kaldı.