Rıdvan Dilmen: "Jahovic ayağını kaçıramazdı!" – Fotomaç – 16 Şubat 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
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: " ayağını kaçıramazdı!"

Rıdvan Dilmen: "Jahovic ayağını kaçıramazdı!"

yorumcusu , 'in 22. haftasında oynanan - maçını yorumladı.

'in 22. haftasında , 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında yorumlayan çarpıcı tespitler yaptı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O YORUMLARI...
"Fenerbahçe; Moses, Valbuena ve Zajc ile birlikte ofansif ve önde baskılı, presli başladı. Atiker Konyaspor bunu bekliyordu ve ona göre de bir alan savunması yaptılar ve bunu bertaraf ettiler. Daha sonra pası yapmaya başlayınca ve paslarda durumu eşitleyince bir denge kuruldu."

"İNSAN FUTBOLDAN SOĞUYOR"
"Aslında 3 tane kritik pozisyon var. Hakikaten insan futboldan soğuyor. Jailson'un pozisyonu bana göre penaltı değil. Ben oyuncu gözüyle bakıyorum. Skrtel'in pozisyonu; taban havadaysa ben gösterirdim. Ama tekrarda gördüm, eğer fotoğrafı tutarsanız ayağa darbe var zannedersiniz. Ama eğer darbe gelseydi Konyasporlu oyuncu, Allah korusun, hastanedeydi şimdi. Dolayısıyla o pozisyonu avantaj vermesi normal."

JAHOVIC'İN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON HAKKINDA
"'in pozisyonu; VAR'a gidiyorsun. Bir futbolcunun ayağını oradan kaçırma ihtimalini görmüyorsun, kaçırma ihtimali yok. Onyekuru kaçıramaz o ayağı. O yüzden gidip bakmana rağmen kırmızı kart gösteriyorsun. Sonuçta maalesef bu tür kararlar veriliyor."

  1. 16.2.2019 20:24
  2. Güncelleme: 16.2.2019 20:24
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