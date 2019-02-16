Rıdvan Dilmen: "Jahovic ayağını kaçıramazdı!"
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını yorumladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında yorumlayan Rıdvan Dilmen çarpıcı tespitler yaptı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O YORUMLARI...
"Fenerbahçe; Moses, Valbuena ve Zajc ile birlikte ofansif ve önde baskılı, presli başladı. Atiker Konyaspor bunu bekliyordu ve ona göre de bir alan savunması yaptılar ve bunu bertaraf ettiler. Daha sonra pası yapmaya başlayınca ve paslarda durumu eşitleyince bir denge kuruldu."
"İNSAN FUTBOLDAN SOĞUYOR"
"Aslında 3 tane kritik pozisyon var. Hakikaten insan futboldan soğuyor. Jailson'un pozisyonu bana göre penaltı değil. Ben oyuncu gözüyle bakıyorum. Skrtel'in pozisyonu; taban havadaysa ben kırmızı kart gösterirdim. Ama tekrarda gördüm, eğer fotoğrafı tutarsanız ayağa darbe var zannedersiniz. Ama eğer darbe gelseydi Konyasporlu oyuncu, Allah korusun, hastanedeydi şimdi. Dolayısıyla o pozisyonu avantaj vermesi normal."
JAHOVIC'İN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON HAKKINDA
"Jahovic'in pozisyonu; VAR'a gidiyorsun. Bir futbolcunun ayağını oradan kaçırma ihtimalini görmüyorsun, kaçırma ihtimali yok. Onyekuru kaçıramaz o ayağı. O yüzden gidip bakmana rağmen kırmızı kart gösteriyorsun. Sonuçta maalesef bu tür kararlar veriliyor."
- 16.2.2019 20:24
- Güncelleme: 16.2.2019 20:24
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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