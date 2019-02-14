Varsa yoksa Martin Skrtel – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Varsa yoksa

Varsa yoksa Martin Skrtel

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan , ve Arap ekiplerinin gözdesi haline geldi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan , ve Arap ekiplerinin gözdesi haline geldi. 'nin sözleşmesini uzatmak istediği 34 yaşındaki futbolcu için özellikle Uzakdoğu ekiplerinin astronomik ücretler önerdiği belirtildi. Slovak yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen yönetimin tüm şartları zorladığı öğrenildi.

  1. 14.2.2019
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