Varsa yoksa Martin Skrtel

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, Çin ve Arap ekiplerinin gözdesi haline geldi. Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği 34 yaşındaki futbolcu için özellikle Uzakdoğu ekiplerinin astronomik ücretler önerdiği belirtildi. Slovak yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen yönetimin tüm şartları zorladığı öğrenildi.