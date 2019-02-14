Varsa yoksa Martin Skrtel
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, Çin ve Arap ekiplerinin gözdesi haline geldi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, Çin ve Arap ekiplerinin gözdesi haline geldi. Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği 34 yaşındaki futbolcu için özellikle Uzakdoğu ekiplerinin astronomik ücretler önerdiği belirtildi. Slovak yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen yönetimin tüm şartları zorladığı öğrenildi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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