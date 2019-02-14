PFDK'dan Soldado kararı!
14 Şubat 2019, Perşembe
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'dan kararı!

PFDK'dan Soldado kararı!

, Fenerbahçeli 'ya bir maç ceza verdi.

, kararını açıkladı. maçında hakeme yönelik söylemi nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Fenerbahçeli Soldado, 1 maç ceza aldı.

İspanyol yıldız Fenerbahçe'nin ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

  1. 14.2.2019 15:45
  2. Güncelleme: 14.2.2019 16:34
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