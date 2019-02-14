- 14.2.2019 15:45
- Güncelleme: 14.2.2019 16:34
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
PFDK'dan Soldado kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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