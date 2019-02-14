Çinliler çıldırdı

Sezon başında Swansea'dan kiralanan Andre Ayew için çılgın bir teklif olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin 1 yıllığına kiraladığı Ganalı yıldızı istediği ileri sürülen Guangzhou Evergrande'nin 45 milyon pound'u gözden çıkardığı belirtildi. Çin basını, bu geniş yer ayırdı.