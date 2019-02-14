Çinliler çıldırdı – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Çinliler çıldırdı

Çinliler çıldırdı

Sezon başında Swansea'dan kiralanan için çılgın bir teklif olduğu iddia edildi.

Sezon başında Swansea'dan kiralanan için çılgın bir teklif olduğu iddia edildi. 'nin 1 yıllığına kiraladığı Ganalı yıldızı istediği ileri sürülen Guangzhou Evergrande'nin 45 milyon pound'u gözden çıkardığı belirtildi. basını, bu geniş yer ayırdı.

  1. 14.2.2019
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