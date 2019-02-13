Ersun Yanal: "Daha kaliteli olacağız" – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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: "Daha kaliteli olacağız"

Ersun Yanal: "Daha kaliteli olacağız"

çok güçlü bir takım. Emin olun ki bu oyun giderek daha kaliteli olacak. Arkamızda inanılmaz güçlü bir taraftar desteği de vardı.”

, Zenit maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Daha iyi bir takım olacaklarını belirten Yanal, "Bu iki devreli bir maç. Bir devresini bitirdik, bir devresi daha var. Oyuncularımızın oyun iştahını çok olumlu buluyorum. Özellikle uzun zamandır oynamayan Valbuena, Moses ve elbette diğer oyuncularımız... Arkamızda inanılmaz bir destek var. Bu ayrı bir duygu. Burada bu duyguyu yaşattıkları için seyircimize teşekkür etmek istiyorum. F.Bahçe güçlü bir takım. Zenit'in gücüne saygı duyuyoruz ama Fenerbahçe çok güçlü bir takım" dedi. "Pozisyon, form olarak eşit olmayabiliriz. Ama emin olun ki bu oyun giderek daha kaliteli olacak" ifadelerini kullanan usta hoca şöyle devam etti: "Takım halinde savunma yapmamız gerek. Top rakipteyken daha sert olmalıyız. Savunma yapmak takımla birlikte olur."

5.5 YIL SONRA AVRUPA'DA
Yanal, 5.5 yıl sonra F.Bahçe'nin başında Avrupa'ya çıktı. Tecrübeli hoca, son Avrupa maçına 27 Ağustos 2013'te çıkmıştı. Yanal'lı F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşmıştı.

AVRUPA'DAN ÖVGÜLER
Zenit galibiyeti Avrupa basınında de yer buldu. 'nın resmi hesabıyla birlikte ve 'da da karşılaşmayla ilgili yorumlar vardı. Sarı-lacivertlilerin futbolu için övgü dolu sözler sarfetildi.

  1. 13.2.2019
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