Fenerbahçe'nin yeni transferi Amed Öncel kimdir?
Fenerbahçe 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Amed Öncel'i transfer etti. Futbolseverler de genç futbolcunun kim olduğuna dair araştırmalara başladı... İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Amed Öncel'e dair bilgiler...
Genç ve yetenekli futbolculara yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe, Amed Öncel'i kadrosuna katacak. Peki Amed Öncel kimdir? İşte yanıtı...
AMED ÖNCEL KİMDİR?
12 Nisan 2000 yılında Almanya Bochum doğumlu Amed, sağ bek pozisyonunun yanı sıra stoper ve sol bek mevkilerinde de forma giyiyor. Çift ayaklı oyuncu, Türkiye U17 Milli Takımı'nda da 3 kez forma şansı bulmuştu. 1.80'lik oyuncu, Düsseldorf U19 takımında forma giyiyor.
- 12.2.2019 11:38
- Güncelleme: 12.2.2019 11:47
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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