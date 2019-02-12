Fenerbahçe'nin yeni transferi Amed Öncel kimdir? 
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri 'nin yeni transferi kimdir?

'nin yeni transferi kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amed Öncel kimdir?

19 yaşındaki gurbetçi futbolcu 'i etti. Futbolseverler de genç futbolcunun kim olduğuna dair araştırmalara başladı... İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Amed Öncel'e dair bilgiler...

Genç ve yetenekli futbolculara yatırım yapmaya devam eden , 'i kadrosuna katacak. Peki ? İşte yanıtı...

AMED ÖNCEL KİMDİR?

12 Nisan 2000 yılında Almanya Bochum doğumlu Amed, sağ bek pozisyonunun yanı sıra stoper ve sol bek mevkilerinde de forma giyiyor. Çift ayaklı oyuncu, Türkiye U17 Milli Takımı'nda da 3 kez forma şansı bulmuştu. 1.80'lik oyuncu, Düsseldorf U19 takımında forma giyiyor.

  1. 12.2.2019 11:38
  2. Güncelleme: 12.2.2019 11:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amed Öncel kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN