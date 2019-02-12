Fenerbahçe'nin yeni transferi Amed Öncel kimdir? 

Genç ve yetenekli futbolculara yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe, Amed Öncel'i kadrosuna katacak. Peki Amed Öncel kimdir? İşte yanıtı...

AMED ÖNCEL KİMDİR?

12 Nisan 2000 yılında Almanya Bochum doğumlu Amed, sağ bek pozisyonunun yanı sıra stoper ve sol bek mevkilerinde de forma giyiyor. Çift ayaklı oyuncu, Türkiye U17 Milli Takımı'nda da 3 kez forma şansı bulmuştu. 1.80'lik oyuncu, Düsseldorf U19 takımında forma giyiyor.