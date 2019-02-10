Fenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem Buquet yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.55'te oynanacak karşılaşmada Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yapacak. Karşılaşmada Cyril Mugnier de dördüncü hakem olarak görev alacak.

Amaury Delerue ve Jerome Miguelgorry ise maçta ilave yardımcı hakem olacak.