Fenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem Buquet yönetecek
10 Şubat 2019, Pazar
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-Zenit maçını Fransız hakem Buquet yönetecek

Fenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem Buquet yönetecek

'nin Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcisi Zenit ile 12 Şubat Salı günü 'da oynayacağı ilk maçı Fransız hakem yönetecek.

'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.55'te oynanacak karşılaşmada 'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yapacak. Karşılaşmada Cyril Mugnier de dördüncü hakem olarak görev alacak.

Amaury Delerue ve Jerome Miguelgorry ise maçta ilave yardımcı hakem olacak.

  1. 10.2.2019 13:39
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