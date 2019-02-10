Fenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem Buquet yönetecek
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile 12 Şubat Salı günü İstanbul'da oynayacağı ilk maçı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.55'te oynanacak karşılaşmada Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yapacak. Karşılaşmada Cyril Mugnier de dördüncü hakem olarak görev alacak.
Amaury Delerue ve Jerome Miguelgorry ise maçta ilave yardımcı hakem olacak.
- 10.2.2019 13:39
- Zeki Uzundurukan: Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu
- Erman Toroğlu: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir
- Serkan Korkmaz: Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Trabzonspor'la gurur duyuyoruz"
- Fenerbahçe yeni transferler için imza töreni düzenledi
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Fenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem Buquet yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.