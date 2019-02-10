Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı düşündüren gelişme! - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı düşündüren gelişme!

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Şubat Salı günü Zenit ile karşılaşacak Fenerbahçe, sıkıntılı günler geçiriyor. Kritik maç öncesi Ersun Yanal'ı düşündüren gelişmeler yaşanıyor.
10 Şubat 2019 Pazar, 15:12:18 Güncelleme: 15:17:06
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı düşündüren gelişme!

Süper Lig'de Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı düşündüren gelişme!

Sarı-Lacivertliler 12 Şubar Salı günü, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı düşündüren gelişme!

Kayseri yenilgisiyle morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de, Zenit maçı öncesi Serdar, Miha Zajc, Soldado, Dirar ve Mehmet Ekici zaten listede yok.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı düşündüren gelişme!

Rahatsızlığı olan Skrtel'in de durumu henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı düşündüren gelişme!

Avrupa sınavının ardından Konyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertlilerde, UEFA listesinde olmayan ve Kayseri maçında sakatlanan Ekici'nin durumu ise belirsiz. Ayrıca Tolgay, Isla ve Soldado da cezalı durumda.

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