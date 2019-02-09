Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'de Avrupa mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı

'de İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilen , Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü temsilcisi Zenit'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kayseri deplasmanında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 9.2.2019 14:25
  2. Güncelleme: 9.2.2019 14:26
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