Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı
Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya temsilcisi Zenit'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kayseri deplasmanında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 9.2.2019 14:25
- Güncelleme: 9.2.2019 14:26
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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