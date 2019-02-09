MHK Alper Ulusoy'dan vazgeçmedi
Süper Lig'e verilen arada FIFA Kokartı alınan hakem Alper Ulusoy, bu süreçten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligde ve kupada toplamda 7 karşılaşmaya atandı.
MHK vazgeçmedi
MHK, FIFA Kokartı elinden alınmasına rağmen Alper Ulusoy'dan vazgeçmedi. Tecrübeli hakem, ligin ikinci yarısında geride kalan 4 haftada kritik maçlarda üst üste görev almayı başardı. Ulusoy, bu süreçte Süper Lig'de Galatasaray'ın 2, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de 1'er karşılaşmasında düdük çaldı. İzmir Bölgesi hakemi, aynı zamanda 2 Türkiye Kupası, 1 de lig müsabakasında VAR olarak hizmet verdi.
Alper Ulusoy'un ikinci yarıda ligde ve kupada görev aldığı maçlar şöyle:
Süper Lig - Galatasaray: 6 - Ankaragücü: 0 (Hakem)
Türkiye Kupası - Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 3 (VAR)
Süper Lig - DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Hakem)
Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Hakem)
Süper Lig - Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (VAR)
Türkiye Kupası - Trabzonspor: 0 - Ümraniyespor: 0 (VAR)
Süper Lig - İM Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Hakem)
- 9.2.2019 14:28
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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