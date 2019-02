Hoşgeldin partisi

Fenerbahçe, yine bir ilke imza attı. Sarı-laciverliler, ara dönemde kadroya dahil edilen oyuncular için düzenlediği imza törenini youtube'dan yayınladı. Bu kez gazeteciler yoktu, sorulması gereken soruları Fenerbahçeli futbolcular sordu. Kahkahanın çok olduğu imza töreni, günün en çok konuşulanlarından oldu.

SADIK ÇİFTPINAR: 'FENERBAHÇE'DE OLDUĞUMA HALA İNANAMIYORUM'



"Ne kadar iyi bir F.Bahçeli olduğumu Volkan Demirel'e de anlaşmıştım. Hala eşimle bunun şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşıyorum"



İmza töreni Sadık Çiftpınar ile başladı. 26 yaşındaki futbolcu salona yumruk şovla girerken, ilk soru kaptanı Volkan Demirel'den geldi. Tecrübeli kaleci, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir otelde Volkan Demirel'le görüşme yapmışsınız. Doğru mu" diye sordu. Sadık da, "Mum ışığında kendisiyle romantik bir görüşme yaptık! Ona süreci ve ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu anlattım. Kendisi de senelerdir Fenerbahçe formasını hakkıyla terletiyor. Onun varlığı bize her zaman güven veriyor. Teşekkür ediyorum" yanıtı verdi. Daha sonra fizyoterapist Umut Şahin, "Saçlarını kestirmeyi düşünüyor musun? dedi.



YENİ LAKABI: DİPÇİK

Başarılı stoper, "Futbolda performans kadar tarz da önemli. Uzadıktan sonra güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Performans da eklenince dikkat çektim. Saçı kestirirsem tekrar 3. Lig'e dönerim" ifadelerini kullandı. F.Bahçe'ye olduğuna hala inanamadığını vurgulayan Sadık, "Hala eşimle bunun şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Taraftarlarımız, teknik heyet, arkadaşlarımız, kulüp personeli, yöneticiler ve başkanımız bize kucak açtı" diye konuştu. Yıldız oyuncu, Mehmet Topal'ın, "Lakabın ne?" sorusuna da şu karşılığı verdi: "Bir gün kahvaltıda İsmail abi (Köybaşı) gördü beni. Yüklenmişim herhalde biraz, 'Seni dipçik gibi gördüm' dedi. Bu lakap benim de hoşuma gidiyor."



VİCTOR MOSES: 'BATMAN İŞİNİ YAPARKEN GÖRÜNMEZ'



"Gerçekten büyük ve muhteşem bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bana 'Batman' diyorlar. Çünkü Batman işini yaparken onu göremezsiniz"



Chelsea'den kiralanan Victor Moses, sportif direktör Comolli'nin, "Neler hissediyorsun?" sorusuyla masaya oturdu. Nijeryalı, "Kendimi harika hissediyorum. Gerçekten büyük ve muhteşem bir kulübe geldim. İlk günden itibaren bunu gayet iyi bir şekilde hissettim. Burada harika bir dönem geçireceğimi düşünüyorum. Sizlerle oynamayı iple çekiyordum. Sizlerle oynamak gerçekten muhteşem bir duygu. Hepiniz harika insanlarsınız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok memnunum" diye konuştu.



DİRAR BOŞ DURMADI

Nijeryalı, daha sonra Nabil Dirar'ın üst üste sorularını yanıtladı. Faslı oyuncu, ilk olarak, "Türk kahvesini denedin mi? Ben çok seviyorum"sözlerini sarfetti. Moses, "Evet denedim çok güzel" dedi. Ardından Dirar, "İlk golünü attıktan sonra kendini nasıl hissettin ve sana neden Batman diyoruz" sorularını yöneltti. 29 yaşındaki futbolcu ise, "İlk golümden sonra gerçekten kendimi muhteşem hissettim. Bu kulüp için gol atmaktan dolayı çok büyük mutluluk duydum. Çünkü Batman işini yaparken onu göremezsiniz" ifadelerini kullandı.



SERDAR AZİZ: 'FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ ORTADA'



"Çok zor bir süreçten geçtim ve böyle bir ekiple beraber olacağımı düşünmüyordum. Tahmin ettiğimden çok daha fazla mutluyum"



En çok gülüşmelerin yaşandığı anlardan biri Serdar Aziz'in imzasıydı. "Burada olmak tabii ki mükemmel" diyerek sözlerine başlayan Serdar, "Çok zor bir süreçten geçtim. Ardından böyle bir ekiple beraber olacağımı düşünmüyordum. Tahmin ettiğimden çok daha fazla mutluyum. Takım arkadaşlarım bana çok yardım etti. Hepsi iyi ve kaliteli futbolcular. Böyle bir ortamı gördükten sonra daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Mehmet Topal, "F.Bahçe'ye karşı oynarken seni en çok zorlayam kimdi?" diye sordu.



SAHAYA BIR ÇIKAYIM

Serdar, "Bursaspor'da oynarken Niang beni zorluyordu. Çok güçlü ve hızlı bir oyuncuydu. Skrtel de çok güçlü. Ona karşı mücadele etmek zor" yanıtını verdi. Sadık, "Bursaspor ve Galatasaray gibi camialardaydın. Şimdi çok daha büyük bir yerdesin" ifadesini kullanınca, tecrübeli savunmacı da, "Burası başka bir kulüp. İlk geldiğin günden itibaren hissediyorsun. Ben senin gibi takımla daha sahaya çıkamadım. Sahaya çıktığımda daha iyi anlayacağım. F.Bahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz" sözlerini sarfetti.



O SORUYU DUYDU KRİZE GİRDİ!

İmza töreninde Roman Neustadter'in sorusu Serdar Aziz'i gülme krizine soktu. Rus futbolcu, "Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kimdi? Çünkü kimse Jailson'u yakalayamadı" dedi. Tüm salonla birlikte Serdar da uzun süre güldü ve bu soruya yanıt veremedi. İmza töreni, Serdar'ın "Sarı", diğer futbolcuların "Lacivert" karşlığı vermesiyle son buldu.



TOLGAY ARSLAN: 'ARTIK BERABER SAVAŞACAĞIZ'



"Geçmişte sahada her şey olmuş olabilir. Ancak şimdi beraber savaşacağız. Burada mutlu ve huzurluyum. Hep birlikte güzel günler göreceğiz"



Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, az ama öz konuştu. Sözlerine Fenerbahçe'ye gelmekten mutlu olduğunu belirterek başlayan Tolgay, "Burada huzurluyum. Sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Beni burada yabancı hissettirmediniz. Burada olmak beni gururlandırıyor. Hep birlikte güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı. Hasan Ali, iki soru sordu.



ŞİMDİ BERABERİZ

Önce, "Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki mi?" dedi. Ardından devam etti: "Geçen seneki kupa maçında ikimizin arasında tartışma çıktı. Daha sonra Alper geldi, kırmızı gördü. O pozisyondan aklında ne kaldı?" Tolgay, "Benim için farketmez. Döner dürümü her türlü yerim. O maçtan önce Mehmet, "Kırmızı karta büyük para cezası vardı" demişti. Ben sizin kasayı Alper'le doldurdum. Sahada her şey olabilir. Şimdi beraber savaşacağız"



MİHA ZAJC: İYİ FUTBOLCULAR VE İYİ İNSANLAR



"Tesislere geldiğimden bu yana izlenimlerin çok güzel. Burada olduğum için mutluyum. Bu kulüpte sadece iyi futbolcular yok, iyi insanlar var"



İtalyan ekibi Empoli'den 3.5 yıllığına transfer edilen Miha Zajc, öncelikle isminin nasıl telaffuz edildiğini açıkladı. "İsmim Miha Zayts olarak okunuyor" diyen Slovenyalı futbolcu, Moses'ın, "Tesislere geldiğinden bu yana neler hissediyorsun" sorusuna şu yanıtı verdi: "İzlenimlerim çok güzel. Burada olduğum için mutluyum. Bu kulüpte sadece iyi futbolcular yok, iyi insanlar. Ben bunu gördüm."



HATIRLAT KENDİNİ

Daha sonra Serdar, yeni takım arkadaşına sordu: "Daha önce Türk takımlarına karşı oynadın mı?" "3 yıl önce Slovenya-Türkiye maçında oynadım. 2-0 kaybetmiştik" diyen Zajc'a bu kez hocası Ersun Yanal sordu: "O maçtan kimi hatırlıyorsun?" Yıldız futbolcu, "Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu" cevabını verdi. "Mehmet Topal'ı hatırlamadın mı?" sorusunun ardından ise Zajc, "Çok üzgünüm hatırlamadım. Çünkü yedektim" diye konuştu. Son sözü Yanal söyledi: "O zaman senin hatırlatman lazım Mehmet!"



YALNIZ ADAM BENZİA

Törende dikkat çeken isim Benzia idi. Süper Lig'de kadro dışı bırakılan Cezayirli, diyaloglara girmedi, herkesten uzakta oturdu.