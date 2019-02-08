Ali Koç Kayseri'de üyelerle bir araya geldi
08 Şubat 2019, Cuma
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'de üyelerle bir araya geldi

Ali Koç Kayseri'de üyelerle bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı , Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesinin takımın konakladığı otelde düzenlediği organizasyonda, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, organizasyona başkan vekili Semih Özsoy, genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Fethi Pekin, Ömer Okan, Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan ile Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesi Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, üyeler ve taraftarlar katıldı.

Etkinlikte Kayseri'de yapılması planlanan Fenerbahçe Spor Kompleksi de tanıtıldı. Kompleksin yatırımcılarından Ahmet Yıldırım ve Dursun Öztürk de organizasyonda yer aldı. Başkan , iki yatırımcıyı da kürsüye davet ederek, teşekkür etti.

Öte yandan başkan Ali Koç, bir süredir tedavi gören oyuncu ve sunucu 'i, görüntülü arayarak hem moral verdi hem de doğum gününü kutladı.

  1. 8.2.2019 20:57
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