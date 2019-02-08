Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesinin takımın konakladığı otelde düzenlediği organizasyonda, kongre üyeleriyle bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, organizasyona başkan vekili Semih Özsoy, genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Fethi Pekin, Ömer Okan, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan ile Kayseri Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesi Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, üyeler ve taraftarlar katıldı.
Etkinlikte Kayseri'de yapılması planlanan Fenerbahçe Spor Kompleksi de tanıtıldı. Kompleksin yatırımcılarından Ahmet Yıldırım ve Dursun Öztürk de organizasyonda yer aldı. Başkan Ali Koç, iki yatırımcıyı da kürsüye davet ederek, teşekkür etti.
Öte yandan başkan Ali Koç, bir süredir tedavi gören oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'i, görüntülü arayarak hem moral verdi hem de doğum gününü kutladı.
- 8.2.2019 20:57
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Ali Koç Kayseri'de üyelerle bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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