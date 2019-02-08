UEFA resmi sitesinden yayınladı: Galatasaray ve Fenerbahçe...
UEFA, Avrupa Ligi son 32 turunda yer alan tüm ekiplerin lakaplarını ve bu lakaplara uzanan hikayeleri, resmi sitesi üzerinden yayınladı. İşte Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, Chelsea'den Arsenal'e uzanan lakapların hikayeleri...
8 Şubat 2019 Cuma, 19:32:02
Güncelleme: 19:40:50
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA, Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yer alan takımların lakaplarını ve hikayelerini yazdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Chelsea'den Galatasaray'a kadar Avrupa Ligi'nde yer alan takımların lakapları ve nereden geldikleri...
ARSENAL - TOPÇULAR
Arsenal, 1886'da silah işçileri tarafından kuruldu.
O yüzden askeri toplara gönderme yapan 'Topçular' lakabına sahipler.