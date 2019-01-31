Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Miha Zajc nereli, kaç yaşında, kimdir?
31 Ocak 2019, Perşembe
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'nin yeni transferi 'da! nereli, kaç yaşında, kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Miha Zajc nereli, kaç yaşında, kimdir?

, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Empoli'de forma giyen transferinde mutlu sona ulaştı. Sloven futbolcu imza için 'a geldi. Futbolseverler ve özellikle Fenerbahçe taraftarları yeni Miha Zajc'a dair bilgileri araştırmaya başladı. İşte Miha Zajc'a dair bilgiler...

Serdar Aziz transferini açıklayan 'nin bir de orta sahaya takviye yapması bekleniyordu. Sarı-laciverti ekip, Empoli forması giyen 'ın transferini tamamlamak üzere.

Fenerbahçe, Empoli ile bir miktar para artı 'ın bonservisi karşılığında anlaşmaya vardı.

MIHA ZAJC NERELİ, KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Zajc, 1994 Slovenya doğumlu. 24 yaşındaki oyuncu, 1.78 boyunda ve orta sahanın ortasında görev yapmakta. Ayrıca on numara pozisyonunda da forma giyebilmekte.

KARİYERİ

Miha Zajc, futbol hayatına Slovenya'da Bilje takımı ile başladı. Sonrasında Interblock'ta altyapı eğitimini alan Zajc, kendini daha fazla gösterebileceği Bravo'ya oldu.

Bravo'dan Olimpija Ljubljana ve Celje'ye kiralanan, bu takımlarda gösterdiği performansla öne çıkmayı başaran Zajc, 2014'te 400 bin euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana kadrosuna katıldı.

Ljubljana ekibinin formasıyla 70 maça çıkan Zajc, 2017'nin ocak ayında 1.7 milyon Euro'ya Empoli'ye transfer oldu.

Devre arasında geldiği Empoli ile küme düşen Zajc, 2017-18 sezonunda Serie B'de sergilediği performansla takımının tekrar Serie A'ya yükselmesine büyük katkı sağladı.

  1. 31.1.2019 16:03
  2. Güncelleme: 31.1.2019 16:27
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