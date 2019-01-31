Fenerbahçe Tolgay Arslan transferini böyle duyurdu
Fenerbahçe, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan’ı 3 milyon Euro karşılığnda transfer etti. Sarı lacivertliler Tolgay Arslan transferini bu video ile duyurdu.
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