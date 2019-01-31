Şener Özbayraklı imzayı atıyor! - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Şener Özbayraklı imzayı atıyor!

Tolgay Arslan transferinde takas yoluyla Beşiktaş'a gitmeyi reddeden Fenerbahçe'nin deneyimli sağ beki Şener Özbayraklı, imzayı atıyor.
31 Ocak 2019 Perşembe, 20:17:59 Güncelleme: 20:22:23
Şener Özbayraklı imzayı atıyor!

Transferin olay adamı Şener Özbayraklı konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Şener Özbayraklı imzayı atıyor!

Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan için Beşiktaş'la daha önceden 2.5 milyon euro + Şener Özbayraklı takas olarak anlaşmaya vardığı biliniyordu.

Şener Özbayraklı imzayı atıyor!

Ancak Şener Özbayraklı, siyah beyazlılardan gelen teklifi düşük bulduğu için takımda kalmıştı.

Şener Özbayraklı imzayı atıyor!

Menajeri Ömer Türlü'nün Beşiktaş ile yaptığı görüşmede, para konusunda anlaşmaya varılamamıştı.

Şener Özbayraklı imzayı atıyor!

Futbol Arena'nın haberine göre sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı, sarı lacivertlilerle yeni sözleşme imzalayacak.

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