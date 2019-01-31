Şener Özbayraklı imzayı atıyor! - Fotomaç
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Şener Özbayraklı imzayı atıyor!
Tolgay Arslan transferinde takas yoluyla Beşiktaş'a gitmeyi reddeden Fenerbahçe'nin deneyimli sağ beki Şener Özbayraklı, imzayı atıyor.
31 Ocak 2019 Perşembe, 20:17:59
Güncelleme: 20:22:23
Transferin olay adamı Şener Özbayraklı konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan için Beşiktaş'la daha önceden 2.5 milyon euro + Şener Özbayraklı takas olarak anlaşmaya vardığı biliniyordu.
Ancak Şener Özbayraklı, siyah beyazlılardan gelen teklifi düşük bulduğu için takımda kalmıştı.
Menajeri Ömer Türlü'nün Beşiktaş ile yaptığı görüşmede, para konusunda anlaşmaya varılamamıştı.
Futbol Arena'nın haberine göre sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı, sarı lacivertlilerle yeni sözleşme imzalayacak.