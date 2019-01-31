Benfica direniyor
Nicolas Castillo'da pürüz çıktı. Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'ya 1.5 yıllığına kiralamak istediği Şilili forvet için Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira'nın henüz ikna olmadığını yazdı.
Slimani'ye iki talip
İstenmeyen adam' olan Slimani yurt dışından eli boş döndü. Transfer görüşmeleri için Malatya maçının kadrosuna alınmayan Cezayirli forvet, hiçbir kulüple anlaşamadı. Ancak Real Betis ile Leicester'in Slimani'yi kiralamak istediği öne sürülüyor.
Valbuena, Nantes'a
Fenerbahçe'de direkt oynamakta sıkıntı yaşayan Valbuena için dün Nantes devreye girdi. Fransız basını, sarı-yeşilli kulübün başkanı Waldemar Kita'nın yıldız oyuncuyu transfer kapanmadan almak için bizzat çalıştığını açıkladı. Yunan basını, 34 yaşındaki yıldız ile Olympiakos'un da ilgilendiğini duyurdu. Valbuena ayrılabileceğini dile getirmişti.
Kameni, Es-Es'i reddetti
Kadroda düşünülmeyen ve kontenjanda yer açılması için lisans çıkarılmayan Carlos Kameni'ye Eskişehirspor talip oldu. Fenerbahçe transfere yeşil ışık yaktı ancak Kamerunlu file bekçisi gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi. 1.5 yıl daha kontratı olan Kameni, 2 milyon euro civarında garanti ücret kazanıyor.
Reyes bugün açıklanıyor
Diego Reyes'in Leganes'e kiralık transferinin bugün açıklanacağı bildirildi. Cadena SER gazetecisi Oscar Egido, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığını belirtti. Resmi anlaşmanın bugün duyurulmasının beklendiği ifade edildi. Reyes giderse yabancı kontenjanında bir kişilik yer açılmış olacak.
İsla'ya Çizme'den 3 talip
Sağ bekte eski formunu yakalayan Mauricio İsla, İtalyan kulüplerini peşine taktı. Çizme basını, Bologna, Chievo ve Parma'nın Şilili oyuncuya teklif yaptığını yazdı. Üç kulübün de çok istekli olduğu ve bu transfer için sıkı bir rekabete girdikleri kaydedildi. 30 yaşındaki İsla daha önce İtalya'da Juventus, Udinese ve Cagliari'de forma giydi.
Leroy için teklif gelmedi
SWANSEA menajeri Graham Potter, Fenerbahçe'nin gündemindeki Leroy Fer için resmi teklif almadıklarını söyleyerek şaşırttı. Potter, "Bize Fer için gelmiş bir teklif yok. O takımın önemli bir parçası" derken, Birmingham maçında sakatlanıp çıkması hakkında ise, "Durumuna bakacağız. Şu an konuşmak için erken" yorumunu yaptı.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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