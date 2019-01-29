Fenerbahçe ara vermedi
29 Ocak 2019, Salı
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ara vermedi

Fenerbahçe ara vermedi

, 'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü saat 20.30’da 'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Evkur karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken; antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.
  1. 29.1.2019 14:15
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