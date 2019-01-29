Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Victor Moses yorumu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maça dair çarpıcı tespitlerde bulundu.
29 Ocak 2019 Salı, 09:03:18
Güncelleme: 09:37:05
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti ve puanını 20'ye yükselterek 14. sıraya çıktı. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı özel bir kanalda yorumladı. Dilmen, Fenerbahçe taraftarları ve yeni transfer Victor Moses ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.
İşte o yorumlar...
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"FENERBAHÇE BİR HAYAT OLDU" "Türkiye'de haftalar boyunca herkesin konuştuğu konu Fenerbahçe. Sadece Fenerbahçelilerin değil Türkiye'deki bütün taraftarların konuştuğu konu da Fenerbahçe. Fenerbahçe bir hayat oldu. Özellikle bu yılki performans insanların dengeleriyle de oynadı."
"FENERBAHÇE BİR HAYAT OLDU" "Türkiye'de haftalar boyunca herkesin konuştuğu konu Fenerbahçe. Sadece Fenerbahçelilerin değil Türkiye'deki bütün taraftarların konuştuğu konu da Fenerbahçe. Fenerbahçe bir hayat oldu. Özellikle bu yılki performans insanların dengeleriyle de oynadı."
"FENERBAHÇE TARAFTARI BÜYÜK BİR TARAFTAR" "Fenerbahçe taraftarı gerçekten büyük bir taraftar. Şu maçta, sanki hiçbir şey yaşanmamış, şampiyonluk yarışının en büyük adayıymış gibi, sanki Ümraniyespor'a değil Barcelona'ya mağlup olmuş gibi... 75, 78, 80, 84... Devamlı taraftar. Bir: Üç puanının 2.99'unu Fenerbahçe taraftarına veriyorum. İki: Dirar'a veriyorum, golü yarattı."
"MOSES SAĞ KANAT OYUNCUSU" "Moses bek falan oynamaz. Kimse onu sağ bek falan düşünmesin. Conte'nin 3-5-2 oynadığı dönemde sağda oynuyordu ama çok iyi bir takımdı geriye dönmesine çok gerek kalmıyordu. Direk sağ kanat oyuncusu. "