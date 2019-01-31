Serdar da tamam!
Galatasaray ile sözleşmesini 2.3 milyon euro'ya fesheden başarılı futbolcu soluğu Fenerbahçe'de aldı ve transfer resmiyet kazandı.
KULÜP BİNASINA GİTTİ
Fesih işleminin ardından Serdar, menajeri Haluk Canatar ile birlikte soluğu Fenerbahçe kulüp binasında aldı. 4 gün önce sağlık kontrolünden geçirilen tecrübeli savunmacı ile son detaylar görüşüldü ve 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Cimbom ile 51 maça çıkan ve 5 gol atan Serdar, Bursa'dan 4.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
A SPOR YAKALADI
A Spor, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Serdar Aziz ve menajerinin gece geç saatlerde F.Bahçe kulüp binasına girişini böyle görüntüledi
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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