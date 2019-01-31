Serdar da tamam!
31 Ocak 2019, Perşembe
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Serdar da tamam!

Serdar da tamam!

ile sözleşmesini 2.3 milyon euro'ya fesheden başarılı futbolcu soluğu 'de aldı ve resmiyet kazandı.

, Tolgay'dan sonra 'i de renklerine bağladı. 'da kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki stoper dün sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturdu ve "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Bonservisimi verin" dedi. 1.8 milyon euro'luk alacağından vazgeçen Serdar, üzerine 500 bin euro daha vererek bonservisini aldı

KULÜP BİNASINA GİTTİ
Fesih işleminin ardından Serdar, menajeri Haluk Canatar ile birlikte soluğu Fenerbahçe kulüp binasında aldı. 4 gün önce sağlık kontrolünden geçirilen tecrübeli savunmacı ile son detaylar görüşüldü ve 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Cimbom ile 51 maça çıkan ve 5 gol atan Serdar, 'dan 4.5 milyon euro'ya edilmişti.

A SPOR YAKALADI
A Spor, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Serdar Aziz ve menajerinin gece geç saatlerde F.Bahçe kulüp binasına girişini böyle görüntüledi
  1. 31.1.2019
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